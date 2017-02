Inilah Armada Andal dari Suzuki Pilihan Pengusaha

Konfrensi pers peluncuran Suzuki New Carry Pick Up, di Medan, Senin (13/2/2017).

MEDAN, TRIBUN - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sebagai Agen Pemegang Merek (APM) Suzuki di Indonesia, kembali meluncurkan produk terbaru, yakni New Carry Pick Up.

General Manager PT Trans Sumatera Agung, Budiman mengatakan, Suzuki Carry Pick Up sudah hadir sejak 40 tahun lalu dan membantu menggerakkan roda perekonomian daerah.

"Dari generasi ke generasi, Carry Pick Up dipilih pengusaha sebagai armada angkut yang andal dan irit," ujar Budiman dalam rilis yang diterima Tribun/www.tribun-medan.com, Senin (13/2).

Penyegaran pada New Carry Pick Up meliputi beberapa bagian. Pada bagian eksterior mengalami perubahan, seperti terllihat pada desain baru dan juga New Front Grille dan Logo yang meningkatkan tampilan New Carry Pick Up.

"Kesan tangguh juga semakin diperkuat dengan penambahan New Front Under Guard dibagian depan, membuat New Carry Pick Up siap mengarungi berbagai medan untuk menggerakan roda perekonomian. Selain itu terdapat pula pilihan warna baru, menjadikan New Carry Pick Up semakin terdepan," katanya.

Dari sisi mesin, Suzuki New Carry Pick-Up dibekali dengan mesin G15A berkapasitas 1.493 cc, 4 Silinder, 16 valve, MPI (Multi Poin Injection) yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 78.8 PS pada putaran 5.500 rpm dan torsi maksimum 120 Nm/3.000 rpm sehingga mesin tetap halus dan bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.

"Didukung dengan jaringan servis dan spare parts yang hadir di seluruh Nusantara, serta harga jual kembalinya yang tinggi, menjadikan pick up Suzuki sebagai armada usaha dan investasi yang menguntungkan," pungkasnya.

New Carry Pick Up dibanderol seharga Rp. 129 juta untuk varian Flat Deck, dan Rp 132 juta untuk varian Wide Deck. (fer)