Mimpi Buruk Emery

WAJAH semringah Unai Emery seketika berubah tatkala reporter yang mewawancarainya bertanya tentang pertandingan hari Selasa. Padahal sebelumnya dia begitu bersemangat. Paris Saint Germain (PSG) baru saja menghempaskan Girondins de Bordeaux.

Tak tanggung, di kandang lawan, Nouveau Stade de Bordeaux, PSG menang telak tiga gol tanpa balas. Hasil yang mendongkrak posisi PSG di klasemen sementara Ligue 1. PSG naik ke peringkat dua, menggeser Nice.

Namun kegembiraannya sirna setelah reporter bertanya tentang pertandingan hari Selasa. Pertandingan babak knock out pertama, babak 16 besar Liga Champions. Selasa, 14 Februari (Rabu dinihari waktu Indonesia), di Parc des Princes, PSG akan bentrok kontra Barcelona.

"They will be different matches because Bordeaux and Barcelona are different teams," kata Emery seperti dikutip ESPN.

Kalimat yang di satu sisi diplomatis. Kalimat yang memang tak perlu didebat sebab sudah barang tentu Bordeaux tdak dapat dibandingkan dengan Barcelona. Jauh di bumi jauh di langit. Barcelona klub kaya raya dan amat tangguh pula secara teknis. Mereka memiliki pemain-pemain terbaik dunia di setiap lini.

Sedangkan Bordeaux sekadar klub elite di Perancis. Itu pun tidak selalu berada di jajaran papan atas. Dalam beberapa tahun terakhir, Bordeux tenggelam sepenuhnya di bawah kedigdayaan PSG. Di Liga Champions, pencapaian tertinggi klub ini adalah semifinalis musim 1984-1985.

Di lain sisi, kalimat 'Bordeaux and Barcelona are different teams', bisa dimaknai berbeda. Kalimat yang menggambarkan sikap Unai Emery dalam menghadapi laga. Dia kurang percaya diri. Kenapa?

Unai Emery punya rekor buruk. Bahkan boleh dibilang sangat buruk. Sebelum membesut PSG, Emery lama berkutat di Liga Spanyol. Dia melatih tiga klub: Almeria (2006-2008), Valencia (2008-2012), dan Sevilla (2013-2016). Di dua klub terakhir dia mencatat sukses. Terutama Sevilla yang dibawanya menjuarai Europa League tiga musim beruntun.

Sayangnya segenap kecemerlangan ini lesap di hadapan Barcelona. Emery mendadak jadi medioker. Barcelona adalah mimpi buruk baginya. Total 23 kali Emery menghadapi Barcelona di berbagai kompetisi, dan dua hanya bisa menang satu kali. Dan ini terjadi tatkala Lionel Messi tidak bermain. Messi, le cauchemar d'Emery, tulis koran olahraga Perancis, L'Equipe.

LIONEL Messi (AFP PHOTO/CESAR MANSO)

Begitulah Messi menjadi "hantu" dalam mimpi buruk Unai Emery. Dari 21 laga di mana Messi bermain, gawang klub-klub besutan Emery dikoyaknya sebanyak 25 kali. Masing-masing satu ke gawang Almeria, sembilan ke gawang Valencia dan 11 ke gawang Sevilla. Empat gol lain dijebloskan Messi ke gawang Spartak Moskow, klub yang sempat ditangani Emery selama enam bulan di tahun 2012.