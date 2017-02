Kasihan . . Nenek Tua Renta Ini Lumpuh, Ditinggalkan Anaknya di Depan Gedung Kosong

TRIBUN-MEDAN.com - Belakangan ini banyak cerita tentang anak yang tega menelantarkan orangtua. Kali ini peristiwa yang serupa terjadi di daerah Pulo Brayan.

Dalam facebook-nya, akun Fen Fen mengunggah foto dan video disertai keterangan yang menyebutkan seorang nenek yang berusia 66 tahun dalam keadaan lumpuh ditinggalkan anaknya di depan gedung kosong.

Postingan ini dibagikannya sejak 9 Februari lalu dan menjadi viral di facebook. Hingga kini sudah dibagikan hingga lebih 2 ribu kali.

Berikut postingannya:

All.. ibu ini bernama MAYANi. Umur 66tahun. Ibu ini Uda 1 Minggu di emperan bekas swalayan Macan Yaohan Pulo Brayan. Ibu aslinya orang Bandung. Di Medan tinggal SMA anaknya di simpang kantor ( sungai mati). Menurut cerita ibu ini. Dia di tinggalkan anaknya.

Katanya di naikan di becak lalu di tinggalkan di gedung macan yoahan. ibu ini lumpuh. Kaki dan tangan kirinya GA bisa di gerakan. Ibu ini klu mau duduk harus ada yang bantu. Kemarin waktu hujan malam hari ibu ini kehujanan. Bagi siapa yang bermurah hati berikan bantuan kepada ibu ini.

Thank you.. semoga Tuhan memberkati

Berbagai komentar netizen mengungkapkan rasa tak tega melihat keadaan nenek ini.

Barneliza

Kok tega ya....

Coba aja dl waktu kecil dia di tinggal ibunya klu sakit, mampus tu anak...udah gede aja gak balas budi sama Orang tua...

Anak durhaka...

Awan

Tolong buat warga medan, segera laporkan ke pemerintah kota medan.

Biar dirawat dan dapat tinggal lebih layak.

Anak yang meninggalkan ibu nya dalam seperti ini, bakal gak selamat dunia dan akhirat.

Buat teman2 yang tinggal di medan bantu ya.

Tolong.

Endang Wahyudi

Ibu ini memang org seimati.dulu rmh nya di depan sd Min.semasa sehat nya dia tukang urut.rmh nya di jual,trus ngk tau kbr berita nya lg.

Dyah Pratiwi Renoningsih

Ya Allah, kasihan ini ibu, semoga ada yg menolong dan memasukkan ke panti jompo..atau kirim k bandung..sapa tau msh ada keluarganya yg mau merawat.. .. Yaa Allah, semoga hari tuaku tdk terlantar sprt ini.. Aamiin Yaa Allah

