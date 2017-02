Waduh Produksi Anjlok, Impor Kedelai Semakin Tambun

JAKARTA, TRIBUN - Ambisi pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai tahun ini diprediksi bakal sulit tercapai. Alhasil, keran impor kedelai tahun ini diprediksi bakal bertambah tambun dibandingkan tahun 2016 lalu.

Impor kedelai tahun ini diprediksi bakal naik 10 persen dibandingkan realisasi impor tahun 2016 yang mencapai 2,3 juta ton. Sehingga, impor tahun ini diprediksi mencapai 2,53 juta ton. Kenaikan impor ini tak lain karena produksi kedelai tahun ini anjlok menjadi hanya sekitar 750.000 ton atau turun 15,7 persen dibandingkan realisasi produksi tahun 2016 yang mencapai 890.000 ton.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mengatakan, pengembangan kedelai di Indonesia belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Apalagi, para petani kedelai selama ini juga merupakan petani jagung dan padi.

Artinya, petani hanya menggunakan satu lahan untuk menanam tiga komoditas tersebut secara bergantian.

"Saat ini menanam kedelai tidak lagi menguntungkan dibandingkan menanam jagung dan padi sehingga petani akan fokus pada padi atau jagung tahun ini," ujar Aip kepada KONTAN, Selasa (14/2).

Menurut Aip, rata-rata produksi kedelai dalam negeri baru 0,8 ton hingga 1,5 ton per hektare (ha). Produksi ini jauh lebih rendah daripada produksi kedelai di Amerika Serikat (AS) dan negara Amerika Selatan yang mencapai 4 ton per ha.

Selain itu, biaya produksi kedelai di Indonesia juga masih tergolong mahal di kisaran Rp 6.000 per kg, jauh di atas rata-rata biaya produksi kedelai di AS yang sebesar Rp 3.500 per kg.

Kemudian, bila tanaman kedelai dibandingkan dengan jagung dan padi, petani lebih untung menanam padi dan jagung. Pasalnya, setiap 1 ha jagung menghasilkan rata-rata 11 ton-12 ton dengan harga per kg rata-rata Rp 3.000. Alhasil, petani dapat meraup Rp 33 juta hingga Rp 36 juta sekali panen.

Demikian juga dengan padi yang saat ini harga beras mencapai Rp 7.500 - Rp 8.000 per kg. Dengan rata-rata produksi 4 ton hingga 5 ton per ha, petani dapat menghasilkan sekitar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta per ha.

Sementara kalau menanam kedelai hanya menghasilkan maksimal 1,5 ton per ha dikalikan Rp 7.000 per kg maka baru menghasilkan sekitar Rp 10.5 juta per sekali panen.

Ketiga komoditas itu memiliki rata-rata masa panen 100 hari.

"Dengan hitung-hitungan seperti ini, petani akan memilih menanam jagung atau padi ketimbang kedelai," ujar Aip. (Noverius Laoli)