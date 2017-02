Wow. . . Di Sini Anda Beli Satu Sepatu, Gratis Satu Lagi

Staf Hush Puppies di Sun Plaza menunjukkan sepatu promo buy one get one.

MEDAN, TRIBUN - Hush Puppies di Sun Plaza menggelar promo bertajuk End of Season Sale. Berbagai promo mulai dari buy 1 get 1 khusus produk sepatu, dan diskon up to 50 persen untuk produk bag dan apparel.

"Setiap pembelian produk sepasang produk sepatu di sini, akan langsung mendapatkan free sepasang sepatu bertanda khusus dengan jenis apa saja, yang dapat kita pilih sendiri, " ujar Maulana Idham Sahputra, Sales Assistant Hush Puppies, di Sun Plaza, (14/2)

Bukan hanya itu, apabila tertarik pada bagian sepatu yang termasuk kategori promo buy one get one tersebut, costumer tetap mendapatkan benefit khusus dari end of season sale ini, yaitu potongan harga dari 20 sampai 50 persen.

Sepatu- sepatu yang ditawarkan pun bervariasi dan untuk semua gender, baik pria maupun wanita. Untuk sepatu pria, seperti jenis Glover Pivot, Corente Boots, Hullet Workday, dan masih banyak lagi yang semua berlabel Hush Puppies. Tidak ketinggalan juga jenis sepatu wanita seperti Dorothy Straps dan Jannet Slingback juga termasuk dalam promo.

Harga sepatu yang ditawarkan sebelum promo berkisar dari Rp 1 juta sampai Rp 2,7 juta. Meskipun begitu, dengan adanya promo ini, costumer semakin diuntungkan dan dipermudah untuk mendapatkan produk sepatu legenda yang berkualitas tersebut.

Selain sepatu, promo juga untuk bag and apparel. Untuk man item diskon hingga 30 persen dan woman hingga 50 persen. Ini berlaku hampir di seluruh item yang disediakan, terkecuali item-item yang masih new arrival. Seperti produk ikat pinggang dari Hush Puppies yang hanya dibandrol Rp 251.900 untuk pembelian dua item. (cr3)