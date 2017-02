BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Wiwiek Kusuma

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: cucu/ menantu/ anak/ kemanakan/ keponakan/ istri/ ibu/ ipar/ saudari/ makcik kami yang tercinta. WIWIEK KUSUMA (tutup usia 35 tahun) Pada hari Rabu, 15 Februari 2017 pukul 02.00 WIB di RS. Columbia Asia Medan.

Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP C Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan dikebumikan pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 pukul 12.00 WIB di Pekuburan Tionghua Go Co Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

KAKEK MERTUA

TJAN SAI CHONG (+)

NENEK MERTUA

MEK LI ING (+)

KAKEK DALAM

KHIO HWAI KIM (+)

NENEK DALAM