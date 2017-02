Wow . . Penjualan Motor Honda Januari Ini Tembus 368.739 Unit

ILUSTRASI- PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan Honda Supra X 125 Helm in PGM-FI dengan striping dan warna baru

MEDAN, TRIBUN - PT Astra Honda Motor (AHM) mencatat torehan angka penjualan sepeda motor Honda sebanyak 368.739 unit atau tumbuh 19 persen pada Januari 2017 dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Desember 2016, yang hanya mampu terjual 309.796 unit.

Berdasarkan data yang diolah dari Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor domestik mengalami pertumbuhan 8,2 persen yaitu sebesar 473.879 unit pada Januari 2017 dibandingkan penjualan Desember 2016 sebanyak 437.764 unit. Penjualan sepeda motor Honda mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari peningkatan pasar motor nasional yaitu sebesar 19 persen dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 77,8 persen.



Pada bulan lalu, segmen skutik memberikan kontribusi terbesar penjualan sepeda motor Honda, yaitu 87,8 persen dengan total penjualan sebesar 323.705 unit, diikuti segmen cub 23.719 unit, dan segmen sport 21.315 unit.



GM Sales Division AHM, Thomas Wijaya mengatakan, kinerja penjualan perusahaan pada bulan pertama tahun ini belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di pasar domestik. Menurutnya, data wholesale baru mengungkapkan distribusi unit ke jaringan penjualan di daerah. Penjualan langsung ke konsumen mengalami penurunan sekitar 30 persen dibandingkan bulan yang sama pada 2016. Hal ini karena dampak kenaikan harga jual akibat kenaikan biaya administrasi STNK.



"Stok kami di diler pada Desember tipis sehingga kami memutuskan untuk menambah pasokan unit ke jaringan sehingga pada awal tahun ini terjadi kenaikan 19 persen. Bulan berikutnya kami akan sesuaikan lagi pasokan untuk mengantisipasi dampak kenaikan biaya administrasi STNK yang sudah menekan permintaan motor di awal tahun," ujarnya dalam rilis yang diterima Tribun/www.tribun-medan.com, Kamis (16/2).



Sementara itu Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan pihaknya turut bersyukur dengan pertumbuhan angka penjualan sepeda motor Honda sebesar 19 persen pada Januari 2017.

"Ini menjadi awal yang baik bagi Honda untuk dapat meningkatkan angka pertumbuhan perjualan di sepanjang 2017 ini. Kepercayaan masyarakat tentunya menjadi salah satu hal terpenting dalam mewujudkan upaya ini, " ucap Leo.

BeAT eSP Terbanyak

GM Sales Division AHM, Thomas Wijaya memaparkan, pencapaian positif tersebut tidak lepas dari segmen skutik Honda yang laris terjual 323.705 unit atau tumbuh 23,1 persen pada Januari 2017 dibandingkan data penjualan bulan sebelumnya.

Segmen ini juga memimpin pangsa pasar skutik nasional sebesar 81,9 persen.

Honda BeAT eSP series menjadi penyumbang penjualan terbanyak sebesar 173.438 unit, diikuti Honda Vario series 101.934 unit, Honda Scoopy series 47.927 unit dan Honda Spacy 406 unit.



Pada segmen sport Honda pun memimpin 50 persen pasar sepeda motor sport domestik dengan total penjualan 21.315 unit. Pada segmen ini All New Honda CB150R StreetFire menjadi motor sport terlaris di Indonesia dengan penjualan sebesar 9.906 unit. Produk motor sport Honda lainnya pun tak kalah diminati pecinta motor sport yaitu Honda CBR series yang terjual 8.921 unit, diikuti oleh Honda Verza 2.193 unit, dan Honda MegaPro 292 unit. Sedangkan big bike sport Honda terjual tiga unit pada bulan lalu.



Di segmen cub, motor bebek Honda laris terjual sebanyak 23.719 unit, dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 66 persen. Pada segmen ini Honda Revo series terjual 13.773 unit, diikuti oleh Honda Supra series 6.571 unit, New Honda Sonic 150R 2.525 unit, dan Honda Blade 850 unit. (fer)