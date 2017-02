50 Peserta YLCCC Ikuti Pelatihan Perubahan Iklim

Laporan Wartawan Tribun Medan / Silfa

TRIBUN-MEDAN.com - Sebanyak 50 peserta Youth Leadership Camp For Climate Change 2017 mengerjakan test awal menuliskan pengetahuan mereka mengenai perubahan iklim sebelum mengikuti pelatihan yang akan dipandu oleh pemateri UNESCO, di Taman Nasional, Gunung Leuser, Sabtu (18/2/2017).

Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari, hingga Senin (20/2/2017).

Kegiatan diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia seperti Medan, Bengkulu, Palembang, Riau, Padang, Jogjakarta, Jakarta dan kota lainnya.

Baca: Djarot: Bayangin, No 2 Itu sejak Awal Sudah Digoyang

Dian, koordinator, menuturkan peserta selama 3 hari akan diberikan pengetahuan mengenai perubahan iklim dan praktik dengan turun langsung ke Taman Nasional Gunung Leuser.

Setelah lolos mengikuti pelatihan, peserta akan dinobatkan sebagai pejuang iklim dan masuk asosiasi alumni untuk memperjuangan isu iklim di Indonesia.

Baca: Djarot: Bukan Mobilisasi Massa, tetapi Banyak Pemilih Tak Masuk DPT

"Kegiatan yang digelar UNESCO bekerjasama dengan dengan UN CC:Learn, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, The Climate Reality Project, dan Youth For Climate Change ini ada 3 sesi, pertama di Cibubur, kedua di Sumut dan terakhir di Lampung," katanya.

Kegiatan Youth Leadership Camp For Climate Change 2017 yang digelar UNESCO bekerjasama dengan dengan UN CC: Learn, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, The Climate Reality Project, dan Youth For Climate Change ini, memberikan peserta mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi bersama, bertukar gagasan dan rencana aksi kolektif terkait perubahan iklim.