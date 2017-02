BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Choa So Tju

Choa So Tju

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang ibu/mertua/nenek/ipar/saudari kami tercinta CHOA SO TJU (tutup usia 70 tahun). Pada hari Jumat, 17 Februari 2017 pukul 16.13 WIB di RS.Adam Malik Medan.

Jenazah Mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 2 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Minggu, 19 Februari 2017 pukul 15.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH MERTUA

GOH SENG PHAW (+)

IBU MERTUA

TAN BENG CU (+)

AYAH

CHOA LIE PIAW (+)

IBU

LAU TAU NIO (+)

SUAMI

GOH SOEI LONG (+)

ANAK PEREMPUAN

GOH SOEI KI / SUIKYNAH

GOH LING FANG / ELVINA

MENANTU LELAKI

EDY SAPUTRA

CUCU LUAR LELAKI

DHANY FERNANDA

CUCU LUAR PEREMPUAN

ALFY CAHWILSI

LIE SAN SAN / CLARISSA MULIA

LIE CIN CIN / CLARINE MULIA

ABANG IPAR

GOH SOEI OH (+) & KEL

GOH SOEI POH (+) & KEL

ADIK IPAR LELAKI

GOH SOEI LIU & KEL

GOH SOEI WAN (+) & KEL

GOH SOEI AN & KEL

GOH SOEI CIAO & KEL

GOH THIAM HOCK & KEL

KAKAK IPAR

GOH SIU IK & KEL

ADIK IPAR PEREMPUAN

GOH SIU LIE (+) & KEL

ABANG KANDUNG

ALLEN TJOA (+) & KEL

KAKAK KANDUNG

CHOA SO MEI & KEL

CHOA SO CIN & KEL

CHOA SO YU & KEL

ADIK KANDUNG PEREMPUAN

CHOA SO KHEM & KEL

CHOA SO GEK

CHOA SO BIE & KEL

beserta ipar/saudari/kemanakan/keponakan

dan segenap keluarga

- Jl. Brigjend Hamid Gg. Baru No.24 Titikuning Medan