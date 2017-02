Ajak Pelanggan Rasakan Langsung Ketangguhan All New Sienta

Para pelanggan PT Deltamas saat melakukan kegiatan Sienta City Tour menggunakan mobil All New Sienta, Minggu (19/2/2017). (Tribun-Medan.com/ Ayu Prasandi)

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjajal langsung keunggulan dari produknya yaitu All New Sienta, PT Deltamas mengajak pelanggan setianya melakukan kegiatan Sienta City Tour.

Kepala Cabang PT Deltamas, Jubis, menuturkan, kegiatan yang melibatkan 23 pelanggan setia tersebut merupakan kegiatan yang diadakan untuk mengetes langsung fitur dan kecanggihan yang ada di All New Sienta.

“Ini adalah ajang silaturahmi sekaligus untuk langsung menunjukkan keunggulan All New Sienta. Pelanggan yang telah membeli All New Sienta tak hanya sekadar membeli tetapi juga dapat terjalin hubungan persaudaraan,” ujarnya, Minggu (19/2/2017).

Baca: Danau Toba Diterpa Isu Adanya Lintah dan Kutu, Wisatawan Mengaku Nyaman-nyaman Saja

Ia menerangkan, kegiatan Sienta City Tour tersebut sengaja dilakukan bersamaan dengan telah diresmikan Hub Hotel Kualanamu sehingga pelanggan Sienta bisa sekaligus menikmati hotel dan museum 3D yang satu-satunya ada di Pulau Sumatera.

“All New Sienta saat peluncuran hingga saat ini mendapatkan respons yang cukup baik. Hal tersebut karena All New Sienta hadir dengan berbagai kelebihan,” terangnya.

Baca: Foto Uus Bareng Istrinya Banjir Komentar, Netizen : Pakai Bra Dong Mbak

Ia menjelaskan, All New Sienta merupakan mobil yang cocok untuk orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi karena dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi seperti power sliding, dan juga drive seat.

Baca: Jessica Mila Dinilai Terlalu Vulgar karena Mengenakan Pakaian Tembus Pandang Ini

“All New Sienta juga dilengkapi transmisi CVT menjadi jawaban bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia akan kendaraan yang fungsional nan modern serta stylish. Sienta didesain secara modern dan stylish dan hadir dalam empat grade yaitu E,G,V dan Q,” jelasnya.

Ia menuturkan, walaupun berkapasitas tujuh penumpang seperti Multi Purpose Vehicle (MPV) pada umumnya, namun Sienta memiliki gaya berbeda dengan kelas tersendiri.

Dalam hal noise, vibration, ride comfort, handling stability, dan brake performance.

“Sienta adalah yang terbaik dikelasnya, pertama pula di kelasnya Sienta dilengkapi CVT 7 Speed transmission,” tuturnya.

(pra/tribun-medan.com)