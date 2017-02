Kemenag Sumut: Jangan Guru Menanggung Masalah karena Binmas Kemenag Medan yang Tak Bagus

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kepala Bidang (Kabid) Bimas Kristen Kementerian Agama Sumut Hasudungan Simatupang sudah tahu apa yang terjadi di Kantor Kementrian Agama Kota Medan, dana tunjangan profesi guru (TPG) atau yang sering disebut dana sertifikasi guru belum cair.

Ia menambahkan, berbagai upaya sudah mereka lakukan, supaya tak ada TPG yang tertunggak pada 2016.

"Berkali-kali kami sudah surati mereka. Sudah kami telepon berkali-kali juga supaya dilengkapi data guru-guru melalui mekanisme by name by addres. Supaya kekurangan dana sertifikasi guru segera dicairkan. Tapi, nggak digubris. Padahal perintah Dirjen (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen) jangan ada dana sertifikasi guru yang terutang pada 2016," ujarnya.

Ia pun mengaku heran melihat kinerja Binmas Kristen Kantor Kementrian Agama Medan, karena data yang diwajibkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tersebut, hingga sekarang juga tidak pernah diterima Bimas Kristen Sumut.

"Sampai sekarang nggak pernah ada data by name dan by address guru yang sudah bersertifikasi dari Medan. Medan inilah yang buat kinerja Kemenag Sumut kewalahan selalu. Kami semakin heran, karena mereka ini adalah dearah yang paling dekat dengan kami. Kalau Nias tadi, kami bisa maklum," ujarnya.

Hasudungan mengatakan, memang tidak gampang membuat data by name by address. Namun, itu merupakan tanggung jawab setiap daerah yang memiliki guru agama yang tersertifikasi.

"Mau tidak mau, harus dikerjakan. Karena, mereka kan digaji untuk membuatnya. Jangan guru-guru yang menanggung masalah, karena kinerja Binmas Kristen Kantor Kementrian Agama Medan yang tak bagus. Lagian daerah lain bisa kok membuatnya," katanya.

Saat ditanyakan apakah memang benar ada pengurangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) anggaran yang diajukan Kantor Kementrian Agama Medan untuk anggaran 2016? Ia menuturkan, hal tersebut bisa saja. Sebab, angaran yang dipotong Kementrian Keuangan pada berupa TPG, termasuk di Kementrian Agama.

"Bisa saja, cuma pada Oktober 2016 kan sudah diminta supaya dilengkapi data guru tersertifikasi yang belum menerima TPG. Supaya langsung dicairkan sama Dirjen. Cuma kan mereka tidak bisa memberikan data itu. Itu salah satunya yang membut TPG tidak cair," katanya.

Ia pun beranggapan wajar guru-guru yang belum menerima TPG mengeluh. Sebab, dana sertifikasi tersebut adalah hak mereka, dan sebagai upaya menunjang kinerja guru yang selalu dituntut profesional.

"Ini ironi sebenarnya. Mereka dituntut bagus mengajar, dituntut profesional ngajar, tapi haknya tidak diberikan. Sangat wajar guru-guru keberatan. Kasi Bimas Kristen itu kan pelayan. Sudah tanggung jawab kamilah memberikan pelayanan. Apalagi kami ini adalah pelayan yang membawa nama kepercayaan (agama)," katanya.