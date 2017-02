Posting Foto Pakai Baju Tanpa Lengan, Netizen Nyinyir Komentari Ketiak Awkarin

TRIBUN-MEDAN.COM - Awkarin, gadis yang bernama asli Karin Novilda ini membuat sensasi lagi.

Karin selalu memosting foto dan video dengan pakaian terbuka.

Karin yang mengunggah baju dengan belahan dada, mendatangkan banyak komentar Netizen.

Unggahan foto seksi tersebut, menimbulkan netizen berkomentar di bagian tubuh awkarin.

Pelantun lagu 'Badas' tersebut memiliki bagian ketiak yang bewarna hitam

Hal itu terlihat dari foto-foto yang ia unggah di akun istagram @awkarin.

Awkarin (Instagram)

Ia menulis keterangan foto ini.

"pls stop complaining and start realizing that every single of you women are beautiful and we're unstoppable"

Foto tersebut Karin mengenakan drees tanpa lengan, dengan tato di lengan kanan.

Foto yang ia unggah sejak (18/2/2017) mendapatkan 103 ribu likes dan 1400 komentar. Banyak netizen yang berkomentar nyinyir dan menyindir ketiak Awkarin yang hitam dalam foto tersebut.

Berikut komentar netizen:

@niiiithan :"Btw, why ketek lo item"?

(TribunWow.com/ Woro Seto)