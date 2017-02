Buliran Air Mata Tak Terbendung, Angelina Jolie Ungkap Perceraiannya dengan Brad Pitt

TRIBUN-MEDAN.com - Perceraian pasangan romantis Hollywood, Brad Pitt dan Angelina Jolie ini sempat menggegerkan dunia.

Jolie menggunggat cerai Pitt pada September 2016 silam.

Tak butuh waktu lama setelah pengumuman perceraian mereka di publik, banyak muncul spekulasi dan gosip tentang penyebab perceraian mereka.

Namun baik Jolie maupun Pitt sama-sama bersikap tenang dalam menghadapi perceraiannya ini.

Munculnya spekulasi dan gosip penyebab perceraian mereka dibarengi dengan menghilangnya Jolie dari publik.

Dilansir dari lama Witty Feed, akhirnya Jolie muncul ke hadapan publik pada Sabtu, (18/2/2017) yang lalu dalam rangka screening film terbarunya yang berjudul "First They Killed My Father"

Jolie muncul di depan publik (Wittyfeed.com)

Berdasarkan artikel The Daily Mirror, pada saat screening film yang diadakan di Kamboja, ia ditemani oleh keenam anaknya, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne dan Knox.