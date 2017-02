Mengejutkan Foto Pemungut Sampah Tertidur di Truk Jadi Viral Gara-gara Karena Hal Sepele

TRIBUN-MEDAN.com - Foto seorang lelaki pemungut sampah tertidur di sebuah lori sampah menjadi perhatian publik setelah diposting oleh seorang pengguna Twitter Selasa (21/2/2017) pagi.

Namun foto menjadi viral karena keterangan fotonya dan mendapat bully dan protes dari pengguna twitter yang lain.

"Seorang lelaki yang tahu tempatnya (A man who knows his place)," tulis Hollaback Girl di foto yang dipostingnya.

Beberapa jam selepas itu, pengguna Twitter yang lain mulai mengkritik keterangan fotonya dinilai tidak sensitif.

Puncaknya, foto ini jadi viral setelah pengguna Twitter, Zane, membalas balik tweet itu dengan berkata: "Pria pekerja keras ini bangun setiap pagi untuk melakukan pekerjaan paling tidak digemari orang untuk memberi makan keluarganya dan sekarang kamu menghina dia? (This hardworking man wakes up every morning to do one of society's worst jobs in order to feed his family and you want to disrespect him)."

Tweet Zane itu mendapat lebih 400.000 retweet sejak diposting.

Rata-rata pengguna Twitter setuju dengan Zane dan menilai Hollaback Girl tidak sopan.

"Tak ada yang mau kerja ini dan dia lakukan untuk dapatkan duit. Dia boleh tidur jika dia mau. Saya setuju gurauan (Hollaback Girl) kurang ajar," tulis Cerri.

"Ayat yang bagus Zane. Kita tidak boleh buat gurauan seperti itu, banyak cara lain untuk membua lelucon yang sama tetapi dengan lebih sopan," tulis Jemias.

Namun ada juga yang mengatakan lelucon ini tidak ditujukan hanya kepada pemugut sampah tersebut, tetapi kepada semua lelaki di dunia.

"Zane, kamu tidak paham guyonan itu. Maksudnya lelaki adalah sampah," kata Dina