Menilik Pencapaian Daihatsu di Januari 2017

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengawali tahun ini dengan raihan penjualan yang cukup baik, dengan wholesales 15.826 unit dan retail sales 14.426 unit, pada Januari 2017.

Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra, mengatakan, data penjualan per model Daihatsu untuk wholesales Januari 2017, didukung oleh empat kontributor utama yakni Astra Daihatsu Sigra, Astra Daihatsu Ayla, Gran Max Pick Up (GMPU) dan Daihatsu Xenia.

Baca: Forum Ulama Alihkan Dukungan dari Agus-Sylviana kepada . . .

Baca: Setelah Ikut Kuis, Ibu Ini Langsung Curhat ke Jokowi, Begini Curhatannya

Baca: Mengejutkan, Fahri Hamzah: Soal Freeport, Pemerintah Enggak Usah Gagah-gagahan

Baca: Mami Tak Berkutik tatkala Personel BNN Datangi Rumahnya, Ini yang Ditemukan di Rumahnya

“Astra Daihatsu Sigra mencapai 3.649 unit atau 23.1 persen. Disusul dengan Astra Daihatsu Ayla, mencapai 3.469 unit atau 21.9 persen,” ujarnya, Kamis (23/2/2017).



Ia menerangkan, kemudian Gran Max Pick Up, mencapai 3.330 unit atau 21 persen dan Daihatsu Xenia, mencapai 3.024 unit atau 19.1 persen.



“Kontributor selanjutnya adalah Gran Max Mini Bus (GMMB) sebesar 966 unit atau 6.1 persen, Daihatsu Terios, sebesar 904 unit atau 5.7 persen, Daihatsu Luxio, Sahabat Elegan, sebesar 294 unit atau 1.9 persen, Daihatsu Hi-Max, Sahabat Usaha, sebesar 100 unit atau 0,6 persen, dan Daihatsu Sirion, Sahabat Muda, sebesar 90 unit atau 0.6 persen,” terangnya.



Ia menjelaskan, untuk retailsales Januari 2017, tidak jauh berbeda dengan wholesales. Empat penopang utama yaitu Astra Daihatsu Sigra, Gran Max Pick Up, Astra Daihatsu Xenia, dan Astra Daihatsu Ayla.



“Astra Daihatsu Sigra mencapai 3.732 unit atau 25.9 persen, GM Pick Up mencapai 3.144 unit atau 21.8 persen, Astra Daihatsu Xenia mencapai 2.958 unit atau 20.5 persen, dan Astra Daihatsu Ayla mencapai 2.043 unit atau 14.2 persen,” jelasnya.



Ia menuturkan, kontributor lainnya adalah Daihatsu Terios mencapai 901 unit atau 6.2 persen, Gran Max Mini Bus mencapai 881 unit atau 6.1 persen, Luxio mencapai 330 unit atau 2.3 persen, Sirion mencapai 221 unit atau 1.5 persen, dan Daihatsu Hi-Max mencapai 216 unit atau 1.5 persen.



“Kami bersyukur, Daihatsu mengawali tahun 2017 dengan pencapaian yang cukup baik. Daihatsu akan terus meningkatkan pelayanan penjualan dan purna jual bagi seluruh Sahabat Daihatsu di Indonesia,” tuturnya.

(pra/tribun-medan.com)