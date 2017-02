Wow! Ulama Besar Ini Bela Ahok,Ingin Tantang Debat Imam FPI dan Ulama Muhammadiyah soal Al-Maidah 51

TRIBUN-MEDAN.COM - Kasus yang menyandera Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak lepas dari sorotan negara lain.

Sebelum sidang ke-11, kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digelar di Auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017) lalu, ternyata ada seorang Ulama Syiah asal Iran yang mengaku dirinya sebagai “Imam Damai” yang tinggal di Australia, ingin bersaksi dan membela Ahok pada persidangan, akibat tekanan massa karena diduga penistaan agama terkait isi Al-Maidah 51.

Baca: Inilah Tangga Khusus Raja Salman dari Arab Saudi yang Tiba di Indonesia

Baca: Fakta Mengejutkan, Raja Arab Saudi Siapkan Hadiah untuk Orangtua Anggota Densus 88

Baca: Lihatlah Keunikan dan Bedanya ketika Warga Bukit Duri Dikunjungi Anies, Ahok dan Rizieq Shihab

Seorang ulama yang tinggal di Australia Selatan itu merasa prihatin atas menimpa Ahok. Keprihatinannya pun dikicaukannya melalui twitter.

Dalam serangkaian kicuannya, Shaikh M. Tawhidi menantang para "lawan" Ahok termasuk Ulama Front Pembela Islam (FPI) dan Ulama Muhammadiyah untuk berdebat tentang Al-Maidah 51.

"Saya ingin berdebat dengan semua FPI dan Ulama Muhammadiyah tentang surat Al-Maidah 51 dalam Quran. Mereka tidak punya pengetahuan sama sekali (I'm willing to debate all FPI & Muhamadia Ulama on the Quranic Verse Al Ma'idah 51. They have no knowledge at all)," bunyi salah satu kicauan Tawhidi, 15 Februari 2017.