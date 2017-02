Nikita Mirzani Bilang ke Istri Aming 'Jadi Janda Ga Ada Salahnya Kok', Ada Masalahkah?

TRIBUN-MEDAN.com - Nikita Mirzani lagi-lagi menghebohkan media sosial, Kamis (23/2/207). Ia baru saja mengunggah video kebersamaannya dengan istri Aming, Evelyn.

Kicauannya membuat netizen bertanya-tanya.

Julia Perez memosting di instagram story kalau dirinya memerlukan darah. (instagram) (instagram)

Bagaimana tidak, Nikita Mirzani seolah memberi sinyal rumah tangga Aming dan Evelyn sedang bermasalah. Pasalnya di keterangan fotonya, Nikita menyebut 'jadi janda enggak ada salahnya kok'.

Unggahan Nikita Mirzani yang menyebut akun istri Aming. (instagram)

"Neng @ev0124 yg sabar yah,semua yg sudah di gariskan tuhan ga Akan Ada yg Bisa merubah nya, ttp lah menjadi seperti ini," tulis Nikita Mirzani sebagai keterangan fotonya.

Nikita Mirzani juga mengatakan tetap bersemangat menjalani hidup. "Jng berubah lagi, jng takut km tidak Sendiri (emot peluk) we love you... keep fight... jng sedih2 lagi, simpen airmata nya buat hal yg lbh penting.. #latepost#videolamabgt #sabar #jadijandagaadasalahnyakok# semangaaaaat," tulis Nikita Mirzani lagi.

Membaca kabar tersebut, netizen sontak bereaksi. Ada yang langsung menanyakan keseriusan pernyataan Nikita itu.

"Serius lu?" komentar akun @tehoni. Akun lainnya juga ikut berkomentar @tiapanji, "temen macam ap lu, doain temen nya yg baik2, hastag nya kok macem kya gtu."



Firli Athiah Nabila/Nova.id