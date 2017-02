Prisia Nasution Jagokan 'Moonlight' dalam Oscar 2017

Para bintang dan kreator film Moonlight berpose dengan trofi Best Motion Picture - Drama dalam Golden Globe Awards 2017 yang dihelat di The Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, Minggu (8/1/2017).

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Artis peran Prisia Nasution menyebut film Moonlight adalah jagoannya untuk meraih Best Picture dalam Academy Awards 2017.

"Arrival oke sih ya. Tapi aku bingung nih. Siapa nih jagoan film Oscars? Moonlight," ucap perempuan yang akrab disapa Phia itu dalam wawancara di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).

Itu ia katakan setelah bertanya kepada sang suami, aktor asal Malaysia Iedil Putra, kira-kira dari seluruh nominee mana yang bakal keluar sebagai pemenang.

"La la Land? Hmmm... Moonlight-lah, Moonlight," jawab Iedil.

"Iya Moonlight aja. Saya ikut apa kata suami aja he-he-he," timpal Phia.

Pemeran dukun bernama Iva dalam film Interchange ini mengaku sebenarnya belum menonton semua film yang masuk nominasi Best Picture Oscar tahun ini. Karena itu, ia sempat kebingungan memantapkan pilihannya.

Sebagai informasi, Moonlight memenangi Best Motion Picture - Drama dalam Golden Globe Awards ke-74 lalu.

Untuk kategori Best Picture Academy Awards 2017, film arahan sutradara Barry Jenkins ini bersaing dengan film Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, dan Manchester by the Sea.(*)