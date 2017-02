Tawarkan Diri Bela Ahok, Pemimpin Muslim Australia Ulama Shaik Tawhidi Gemparkan Dunia Maya

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang Imam dan pemimpin muslim di Australia melontarkan pernyataan kontroversial soal Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pernyataan mengejutkan tersebut dilontarkannya melalui akun twitter pribadi.

Adalah Shaikh M Tawhidi.

Pemimpin muslim Australia ini melalui akun twitter @Tawhidicom secara terang-terangan menyatakan dukungannya untuk Ahok.

Ada dua postingan dalam waktu berdekatan yang beredar di akun twitternya dan langsung menggegerkan media sosial.

Pro dan kontra netizen mewarnai dua postingan tersebut.

Berikut isi dua postingan kontroversial tersebut :

"I personally know Gov. Ahok and i can safely say he is more of a man of God than any Muslim opposition rioting outside his office."

Shaikh M. Tawhidi ‏@Tawhidicom ()

"I stand in support of Governor Ahok against all radical Muslims in Indonesia #voteahok."