Tekan Pemicu Inflasi, Dinas Pertanian Fokus Pengembangan Cabai Dan Bawang Merah

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tahun 2017 Sumatera Utara fokus pada pengembangan cabai merah dan bawang merah. Selama ini Sumut lebih fokus pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yakni padi jagung dan kedelai (Pajale). Namun, kini ditambah dua komoditi lagi yakni cabai merah dan bawang merah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Bagian Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Marino. Ia menjelaskan, cabai dan bawang difokuskan karena kerap menjadi penyumbang inflasi.

Baca: Preman Kampung Citra Asmara Bawa Sajam dengan Garang, lalu Nasibnya jadi Arang

Baca: Ironi Ranieri, Pelatih Terbaik FIFA dan Dipecat Klub di Tahun yang Sama, bak Dongeng Berakhir Pilu

Baca: Nikmati Tiket Harga Terbaik yang Diberikan Silk Air, Serentak di 10 Kota Besar

"Cabai merah dan bawang merah selalu pemicu inflasi sehingga dua komoditi ini harus dikembangkan dan ditargetkan menjadi swasembada," katanya, Jumat (24/2).

Kementan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura meminta pada tahun 2017 ini fokus menanam bawang dan cabai merah. Selama ini cabai dan bawang merah hanya difokuskan di daerah dataran tinggi saja, sedangkan sekarang daerah dataran rendah juga difokuskan untuk menanamnya.

"Daerah yang akan ditanam di Sumut yaitu, Batubara, Asahan, Simalungun, Langkat, Deliserdang, Sergai, Tapsel, Madina. Dataran tinggi juga tetap difokuskan menanamnya," ujarnya.



Berbagai langkah, lanjutnya, diambil untuk tercapainya produksi yang gilirannya swasembada cabai dan bawang merah, antara lain pemberian bibit ke kelompok petani dan bantuan pupuk maupun sarana pertanian lainnya.

"Kalau ini dikerjakan maka tidak ada lagi kekurangan cabai yang berakibat mahalnya harga di pasaran," terangnya.

Dalam dua minggu ini harga cabai merah mulai mengalami penuunan. Harga cabai merah hanya Rp20.000 per kilogram sampai Rp 24.000 per kilogram. Jika dilihat dari harga sebelumnya, penurunan sangat signifikan. Sebelumnya harga mencapai Rp40.000-an per kilogram, bahkan akhir tahun lalu pernah sampai Rp80.000 per kilogram.

"Kalau sekarang cabe merah murah tak ada yang ribut, padahal kasian petani," katanya.

Sedangkan untuk Pajale berdasarkan Angka Sementara (Asem) tahun 2016, Marino menyebut tahun produksi padi Rp 4,610 juta ton, kedelai 5.062 ton. Sedangkan target produksi tahun 2017, padi 5,2 juta ton, jagung 1,9 juta ton dan kedelai 9.761 ton.

(raj/tribun-medan.com)