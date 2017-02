Besok, Ebiet Akan Meriahkan Ulang Tahun Givency One

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Anda penggemar Ebiet G. Ade? Penyanyi legendaries era 80an tersebut akan menghibur penggemarnya di Medan pada tanggal 26 Februari besok.

Bertajuk Live concert yang dihelat di Givency One, Jalan Gaperta Ujung ini merupakan agenda khusus yang sudah dipersiapkan oleh Ebiet bagi salah satu project perumahan terbaik Wiraland Property Group, yakni Givency One.

“Kehadiran Ebiet tersebut dipersembahkan untuk memeriahkan perayaan ulang tahun perdana dari proyek perumahan Givency One sekaligus sebagai malam apresiasi bagi setiap orang yang sudah menyerahkan kepercayaan hunian mereka terhadap Wiraland Property Group,” ujar Public Relation Wiraland Property, Judika, Sabtu (25/2/2017).



Ia menerangkan, Givency One merupakan perumahan terbaik Wiraland Property Group yang sudah menginjak usia satu tahun. Selama setahun menemani setiap pembeli sekaligus penghuninya, Givency One hadir dengan setiap sentuhannya yang terbaik.



“Itu sebabnya, sebagai ungkapan apresiasi terhadap setiap khalayak yang sudah bersama Givency One sekaligus sebagai perayaan anniversary akbar perdana, maka Givency One menghadirkan Ebiet G. Ade,” terangnya.



Ia menjelaskan, live concert tersebut akan diadakan mulai pukul 16.00 Wib. Sang musisi legendaris tentu sudah mempersiapkan berbagai tembang lawas yang siap mengantarkan siapapun untuk bersenandung bersama menikmati atmosfer elegan hunian yang dimiliki Givency One.



“Tiket VVIP untuk menyaksikan konser malam perayaan first anniversary Givency One ini hanya bisa didapat dengan mengunjungi Rumah Contoh di perumahan Givency One. Artinya tiket VVIP ini hanya bisa didapatkan di perumahan tersebut dan tidak akan diperjualbelikan dengan sembarangan,” jelasnya.



Ia menuturkan, malam perayaan anniversary ini merupakan malam apresiasi sekaligus memeriahkan ulangtahun perdana Givency One yang sudah menemani khalayak Medan selama setahun.

(pra/tribun-medan.com)