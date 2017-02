Sejumlah Media Ternama Dilarang Ikut Jumpa Pers Gedung Putih

TRIBUN-MEDAN.com, WASHINGTON - Lembaga penyiaran publik Inggris, BBC menjadi salah satu media yang dilarang menghadiri jumpa pers di Gedung Putih pada Jumat (24/2/2017) siang.

Para jurnalis BBC, CNN, The NEw York Times, Los Angeles Times, dan Politico ditolak masuk dalam jumpa pers yang digelar Sean Spicer, juru bicara Gedung Putih.

"Tak pernah ada hal seperti ini terjadi di Gedung putih sepanjang sejarah kami meliput berita pemerintahan AS," kata Dean Banquet, editor eksekutif harian The New York Times.

"Kami mengecam keras dilarangnya The New York Times dan beberapa media lainnya untuk menghadiri jumpa pers Gedung Putih," tambah Banquet.

"Akses luas bagi media demi transparansi sebuah pemerintahan sangat penting bagi kepentingan nasional," lanjut dia.

Gedung Putih hanya mengizinkan beberapa media mengikuti jumpa pers seperti Breitbart News, The One America News Network, dan The Washington Times, yang dianggap konservatif.

Salah satu media, Breitbart News didirikan Steve Bannon yang kini mejadi penasihat strategis Donald Trump.

Selain itu sejumlah stasiun televisi seperti NBC, ABC, CBS, dan Fox News juga mendapatkan akses jumpa pers itu.