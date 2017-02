Foto dengan Alis Tebal, Adik Ayu Ting Ting Dikatain Tante-Tante dan Sinchan oleh Netizen

TRIBUN-MEDAN.com - Menjadi adik dari selebritis sekelas Ayu Ting Ting, membuat Syifa juga ikut kecipratan ketenaran sang kakak.

Meski tak sebanyak Ayu, namun jumlah followernya di Instagram tak bisa dibilang sedikit.

Gadis yang masih duduk di bangku SMA ini telah memiliki follower hingga 420 ribu.

Tak heran, jika Syifa kebanjiran endorse dari para online shop untuk mempromosikan berbagai macam produk.

Salah satunya adalah foto produk tas yang ia unggah pada Jumat (24/2/17).

"Bag original calf leather by @mariovizzari . Thank you @mariovizzari.

Handled by @iconic_sister."

Di foto tersebut, Syifa yang mengenakan baju warna biru motif bunga-bunga terlihat tengah menjinjing sebuah tas berwarna hitam.