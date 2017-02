Ini 3 Hal yang Jadikan Hidup Manusia Lebih Bahagia, Apakah Anda Berpikir Itu Uang?

TRIBUN-MEDAN.com - Kebanyakan orang berpikir bahwa uang merupakan sumber kebahagiaan.

Pemikiran itu tidak salah tetapi juga tidak benar seutuhnya.

Baca: Baku Tembak Masih Berlangsung, Terduga Teroris Bakar Kantor Kelurahan

Baca: Kapolda Bilang Peledakan Bom di Taman Pandawa Didalangi Calon Pengantin

Sebab, berdasarkan penelitian, uang tidak melulu membuat seseorang merasa lebih bahagia secara permanen.

Sebaliknya, hal-hal yang tidak bersifat materi justru bisa mendatangkan kebahagiaan lebih lama dari seseorang.

Berikut uraiannya:

Latihan bersyukur

Latihan bersyukur sama dengan latihan bermain alat musik. Anda harus melakukannya setiap hari dan jangan putus asa jika gagal.

Menurut Alex Korb, seorang penulis The Upward Spiral: Using Neurscience to Reverse the Course of Depression, One Small Changet at a Time, memikirkan segala rezeki dan keberhasilan Anda selama satu hari bisa meningkatkan level dopamin (hormon antidepresan) pada otak.