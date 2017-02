Spooring Bergaransi Enam Bulan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

* Menggunakan Peralatan Terbaru

* Starmedan Auto Service Sediakan Perawatan Mobil Terlengkap

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Proses perawatan mobil terkadang menjadi proses yang wajib dilakukan agar mobil tetap terlihat kinclong. Anda yang masih bingung memilih bengkel mana yang tepat untuk mobil Anda, Starmedan Auto Service bisa menjadi pilihan.

Baca: Wow, untuk Member TFC Gratis Cuci Sepatu di Kick Cares

Bengkel yang terletak di Jalan Setiabudi No 435, Pasar V, Medan, Starmedan Auto Service menawarkan beragam pelayanan untuk mobil mulai dari Spooring, Balancing, Engine Overhaul, Power Steering, Tire and Nitrogen, General Check Up dan perawatan lainnya.

Baca: Mille Family Card Beri Keuntungan Bagi Member Millenium ICT Centre

"Semua proses pengerjaan dilakukan oleh mekanik yang memang sudah ahli sehingga kendaraan akan sesuai dengan keinginan," ujar Manager Star Auto Service, Aldi Saragih kepada Tribun/www.tribun- medan.com, Sabtu (25/2).

Ia menerangkan, yang paling diunggulkan di Starmedan Auto Service adalah Spooring yaitu proses pada mobil Anda untuk meluruskan kembali kedudukan empat roda mobil seperti awal atau sesuai dengan factory setting.

Baca: Member TFC Diskon Tiket ke Kolam Renang Tasbi