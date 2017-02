Potensi dan Persiapan PTPN IV Menuju IPO 2018

MEDAN, TRIBUN - Usia 21 tahun, menandakan kemapanan bagi sebuah perusahaan. Usia produktifitas bagi manusia. Hal ini pula yang ditunjukkan PTPN IV memasuki Hari Ulang Tahun (HUT) ke 21. PTPN IV menunjukkan eksistensi dengan kinerja yang semakin membaik dengan perolehan laba sebesar Rp 572 miliar pada 2016 dan menargetkan 25 persen kenaikan laba dari peningkatan produksi, penjualan dan harga jual pada 2017.

Peningkatan produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga ditandai dengan persiapkan PTPN IV melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO (Initial Public Offering) pada semester I 2018.

Kunci kesuksesan ada pada 3 K yaitu Kredibilitas, Komitmen dan Konsistensi. Namun, kesuksesan korporasi tidak bisa dicapai jika hanya perseorangan yang mengaplikasikan 3K, keberhasilan korporasi adalah keberhasilan bersama semua unsur yang terdapat dalam korporasi seperti manajer, serikat pekerja, karyawan terendah hingga ke pucuk pimpinannya.

Direktur Utama PTPN IV Dasuki Amsir menuntun seluruh karyawan PTPN IV, untuk mengaplikasikan 3K dalam bekerja, khususnya dalam memersiapkan PTPN IV Menuju IPO 2018.

PTPN IV sebagai salah satu anak perusahaan BUMN Perkebunan yang terbesar dalam holding perkebunan berkeinginan kuat untuk mewujudkan kesuksesan turn around melalui penciptaan kinerja prima, selain itu PTPN IV juga harus dapat mensukseskan program IPO yang telah diamanahkan oleh shareholder.

Kesuksesan itu diharapkan tidak hanya membawa PTPN IV menuju kepada kejayaan, namun agar dapat mendorong semangat dan mempelopori akselerasi peningkatan kinerja bagi PTPN lain, tutur Dasuki.

PTPN IV menaruh perhatian dan harapan yang cukup besar terhadap setiap pohon kelapa sawit, karena beberapa pertimbangan. Pertama, kelapa sawit merupakan core business PTPN IV, yang secara langsung memberikan kontribusi besar kepada PTPN IV. Kedua, sudah menjadi program perusahaan melakukan replanting sebesar 4% setiap tahunnya, namun untuk tahun 2016 ini, Direksi PTPN IV mengambil kebijakan dengan melaksanakan replanting sebesar 8% atau sekitar 11.096 hektar dan rencana tahun 2017 sekitar 3.853 hektar. Ketiga, kepedulian terhadap setiap pohon kelapa sawit, dalam hal mendukung harapan holding PTPN agar setiap tanaman PTPN IV supaya "Berdiri Tegak Berseri-Seri", demikian disampaikan Dirut PTPN IV Dasuki Amsir.

Dasuki Amsir mengatakan, tahun ini produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) kebun perusahaan tersebut ditargetkan minimal 21,50 ton per hektare (ha) atau naik dari 19,11 ton per ha di 2016. Sementara minyak sawit mentah CPO sebesar 5,10 ton per ha atau naik dari dari 4,8 ton per ha. Adapun produktivitas teh 2,50 ton per ha.

"Untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan juga melakukan efisiensi secara terus menerus dalam segala bidang," pungkas Dasuki.

Belum lama ini PTPN IV juga menggelar Pembangunan Komitmen untuk membangun dan memperkuat kesamaan pandang terhadap visi, misi, sasaran, dan strategi perusahaan serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan kesuksesan PTPN IV.

"Kami berusaha dan selalu berdoa, agar posisi keuangan tahun 2017 bisa lebih baik dari tahun 2016, yang hasilnya akan mensukseskan program IPO demi kejayaan PTPN IV dan peningkatan kesejahteraan karyawan dan karyawati," kata Direktur SDM dan Umum, Endang Suraningsih saat kegiatan Pembangunan Komitmen, beberapa waktu lalu. (sil)