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BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Lie Cai Seng

Telah meninggal dunia dengan tenang: suami/ ayah/ mertua/ kakek/ kakek mertua/ buyut/ saudara/ ipar kami yang tercinta LIE CAI SENG

BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Lie Cai Seng
ist
Lie Cai Seng 

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: suami/ ayah/ mertua/ kakek/ kakek mertua/ buyut/ saudara/ ipar kami yang tercinta LIE CAI SENG / ARIPIN (tutup usia 84 tahun). Pada hari Minggu, 26 Februari 2017 pukul 09.16 WIB di National University Hospital (NUH), Singapura.

Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP A Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan dikebumikan pada hari Jumat, 03 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di Pekuburan Tie Cang Tien Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH
LIE SUN HO / ABIDIN (+)

IBU
NG GWEK BENG (+)
LIM GEK KHIM (+)

AYAH MERTUA
TJOA TJUAN LENG (+)

IBU MERTUA
KHO SUI KIM (+)

ISTRI
TJOA LIE NIE

ANAK LELAKI
SUWANDI – SBY
Drs. SUWANTO

ANAK PEREMPUAN
LIYAN / A HUN
SENIWATI, S.E.
MINA – S’PORE
LINA, S.E. – S’PORE
IVANA LIE – S’PORE

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berita duka
Balai Persemayaman Angsapura
mendiang
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Editor: Ismail
Sumber: Tribun Medan
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