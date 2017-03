Dikabarkan Berpulang, Julia Perez Pajang Foto Bertopeng dan Menulis Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - "Don’t believe everything you hear. There are always three sides to a story. yours, theirs and the truth."

Kalimat itu dituliskan Julia Perez alias Jupe di akun instagram juliaperrezz, Rabu (1/3/2017) pagi.

Jupe juga menjelaskan kalau ia menuliskan kalimat tersebut di Gedung A Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Tulisan itu terpampang di instagram dengan foto pedangdut ini dengan fotonya mengenakan topeng dalam balutan busana merah menyala.

Jupe seakan menegaskan akan kabar tak sedap yang akhir-akhir ini menghampirinya.

Sebelumnya berulangkali pelantun Belah Duren ini dikabarkan meninggal dunia karena kanker serviks yang menggerogoti tubuhnya.

Kabar burung kali pertama tersebar di media sosial Twitter lewat salah satu kicauan netizen.

Selanjutnya sebuah gambar dengan tulisan berbunyi "Selamat Jalan Julia Perez... Insya Allah ini adalah panggilan Kasih Dari Allah."

Saat dikonfirmasi, manajer Jupe memastikan hal itu tidak benar adanya. Sebaliknya, Jupe masih hidup dan terbaring lesu di rumah sakit.

Kabar ini pun langsung ditepis orang-orang terdekatnya. Sebelumnya, pada 21 Februari lalu Diana asisten Jupe sudah mengonfirmasi keadaan Jupe.

"Enggaklah, baik-baik aja kok," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (21/2/2017).

Kemudian, kabar terbaru ini ditanyakan kembali.

"Hadeh. Males kalau jawab itu," ucapnya lagi bosan dengan berita hoax yang tersebar.