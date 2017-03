Euforia Kunjungan Raja Salman: Indonesia dan Saudi, Siapa Membutuhkan Siapa?

Oleh: Muhammad Fajar Marta

TRIBUN-MEDAN.com - Pertumbuhan ekonomi Arab Saudi terus melambat dalam dua tahun terakhir.

Setelah mencatat pertumbuhan fenomenal sebesar 10 persen pada 2011, perekonomian negara teluk itu kemudian turun pada 2012, dengan pertumbuhan 5,4 persen dan turun lagi pada 2013 sebesar 2,67 persen.

Pada tahun 2014, perekonomian Saudi sedikit membaik, dengan laju 3,64 persen. Namun, kemudian terus melambat menjadi 3,5 persen pada 2015 dan 1,4 persen pada 2016.

Tidak seperti negara-negara lain yang relatif stabil, pertumbuhan ekonomi Arab Saudi bagai roller coaster, naik turun secara ekstrim, kadang tinggi sekali, kadang sangat rendah.

Itu terjadi karena ekonomi Saudi sangat bergantung pada minyak. Maklum saja, 75 persen pendapatan negara berasal dari minyak. Bahkan, 90 ekspor negara itu berasal dari industri minyak.

Hampir setengah dari produk domestik bruto (PDB) Saudi disumbang oleh usaha minyak, yang menggambarkan betapa tidak terdiversifikasinya lapangan usaha di negara tersebut.

Seperti ini penampakan bangunan hotel terbesar yang akan resmi beroperasi di Mekkah, Arab Saudi pada tahun depan. Hotel ini memiliki 10.000 kamar, 70 restoran dan berbagai fasilitas lainnya. (Telegraph)

Nah persoalannya, meskipun menjadi produsen minyak terbesar di dunia dan menyimpan seperlima cadangan minyak dunia, Arab Saudi tak selalu bisa mengendalikan harga minyak.

Sementara, harga minyak selalu naik turun mengingat komoditas ini juga menjadi ajang investasi dan spekulasi investor global.

Saat harga minyak dunia meroket dari 77,45 dolar AS per barrel menjadi 107,46 dolar AS per barrel pada 2011, perekonomian Saudi pun melonjak dan mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia sebesar 10 persen.