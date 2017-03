Medan Jadi Tempat Launching Honda Africa Twin 1000 Cc Pertama di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menyempurnakan kehadiran dealer Honda Big Wing di Simpang Limun Jalan SM Raja Medan, Indako Trading Coy meluncurkan dua motor adventure tourer, Honda CRF1000L Africa Twin dan Honda CRF250RALLY yang memliliki DNA Rally Dakar.

Ini merupakan yang pertama kalinya Honda memperkenalkan dua motor adventure ini kepada publik.



Leo Wijaya, Direktur Indako Trading Coy mengungkapkan pihaknya sangat berbangga dapat menjadi yang wilayah pertama di luar Jakarta yang menikmati kehadiran kedua motor adventure tourer yang merupakan model CRF terbaru yang telah terbukti ketangguhannya untuk medan off-road dan performa adventure turing.



“ Kehadiran kedua motor adventure tourer semakin menambah jajaran motor petualang di wilayah Sumut, karenanya kami siap menjadi rumah kedua atau base camp nya para pecinta motor Honda sekaligus memberikan pelayanan premium yang akan memberikan kenyamanan dan kebahagiaan pada mereka yang telah mempercayakan perawatan terbaik motornya kepada kami “ ujar Leo Wijaya, Rabu (1/3/2017).

Africa Twin hadir sebagai model motor adventure yang melegenda, dihidupkan kembali dengan diluncurkannya CRF1000L Africa Twin pada 2016.

Mewarisi semangat “go anywhere” dari pendahulunya, All New CRF1000L Africa Twin menjadi model yang telah berinovasi melalui penyematan mesin bertenaga parallel twin-cylinder yang ringan, sasis lincah untuk menghadirkan petualangan sesungguhnya di on dan off road, saat menyeberangi benua maupun berkendara di perkotaan.



CRF1000L Africa Twin secara keseluruhan merupakan motor adventure tourer dilengkapi dengan mesin bertenaga dan sasis dinamis untuk menjelajah benua secara on atau pun off-road.

Mengusung tema desain “unlimited adventure,” CRF1000L Africa Twin memiliki gaya desain bodywork yang kuat dan minim, bobot yang ringan menawarkan perlindungan untuk pengendara di berbagai kondisi cuaca dan bodi yang ramping menunjang kelincahan.



CRF1000L Africa Twin hadir dengan fitur DCT. Fitur Dual Clutch Transmission (DCT) memudahkan pengendara untuk memilih menggunakan mode manual atau otomatik melalui tombol di sisi kiri setang kemudi. Mode D menawarkan keseimbangan terbaik antara konsumsi bahan bakar dan kenyamanan berkendara, sementara mode S memberikan tambahan performa sport dengan tiga pilihan dari S1, S2 dan S3.



Fungsi baru dari DCT sistem hadir dalam saat mendeteksi kondisi menanjak. Saat menanjak, fungsi upshift adalah menghambat untuk menahan rpm tinggi; Saat jalan menurun, downshifts terjadi lebih awal untuk memungkinkan pengereman mesin yang lebih baik.

Untuk wilayah Sumut, CRF1000L Africa Twin hadir dengan 2 pilihan warna yakni Victory Red dan Tricolor untuk tipe Manual ABS dipasarkan dengan harga Rp. 465.981.000,- dan tipe DCT ABS dipasarkan dengan harga Rp 500.981.000,-.