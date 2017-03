Selalu Setia Mendukung, Santika Medan Gelar Apresiasi untuk 100 Undangan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan kembali menggelar malam apresiasi. Diadakan di Convention, Santika Medan menggelar malam apresiasi untuk 100 undangan.

"100 undangan tersebut terdiri dari perusahaan, media dan tamu personal yang setia mendukung Santika selama tahun 2016," ujar Director of Sales Santika, Juliaty Hidayat, Rabu (1/3/2017).

Ia menuturkan, acara yang disebut dengan Corporate Gathering tersebut mengambil tema Medan Kampoeng Kami yang mencirikan keberagaman etnis dan budaya yang ada di Kota Medan.

"Acara ini tidak hanya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan tamu personal, tetapi juga untuk menjalin kembali kerjasama yang baik di tahun 2017," tuturnya.

Ia menjelaskan, tahun ini, penghargaan akan diberikan berupa karikatur logo masing-masing perusahaan yang dilukis oleh seniman muda Kota Medan yaitu Endra Kong.

"Tahun lalu Santika Medan memberikan penghargaan berupa hiasan Ulos Batak yang dibingkai dan kali ini kami ingin memberikan sesuatu yang unik dan mencirikan karakter masing-masing perusahaan dengan melukis serta membingkainya," jelasnya.

Selain menghadirkan penghargaan berupa karikatur yang dilukis oleh seniman muda Kota Medan yaitu Endra Kong, Corporate Gathering yang diadakan Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan juga dibanjiri hadiah.



"Acara dimeriahkan dengan lucky draw berupa aneka voucher menginap di Santika Medan dan luar Kota Medan seperti Semarang, Bogor, TMII hingga Bekasi," tuturnya, Rabu (1/3/2017).



Ia menjelaskan, tak hanya itu, voucher food and beverage di Benteng Restaurant juga disiapkan bagi pemenang yang beruntung.



"Acara tersebut juga didukung dengan dekorasi panggung yang aktraktif dengan sentuhan wajah heritage Medan seperti tower PDAM Tirtanadi, Tjong A Fie Mansion, Istana Maimoon, Mesjid Raya dan berbagai tempat bersejarah lainnya," jelasnya.



Ia mengatakan, panitia dari Sales and Marketing Department Santika juga menghibur undangan dengan penampilan culture dance enam etnis suku di Sumut mulai dari Melayu, Batak, Padang, Jawa, Cina sampai India.



"Tarian tersebut bertujuan untuk menyatukan segala keberagaman menjadi sebuah kolaborasi makna yang begitu indah seperti halnya gerakan dan irama lagu yang dimainkan dalam tarian tersebut," katanya

(pra/tribun-medan.com)