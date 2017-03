Dirut Bank Sumut Raih Best Of The Best Marketeer of The Year Medan 2017

Laporan Wartawan Tribun Medan, Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Markplus Inc memberikan penghargaan kepada Bank Sumut sebagai Best of The Best Marketeer Of The Year Medan 2017 dalam acara Indonesia Marketeers Festival 2017 Medan, di Hotel Adimulia, Kamis (2/3/2017).

Ditemui usai acara, Direktur Utama Bank Sumut, Edie Rizliyanto mengucapkan terimakasih atas kerja keras tim marketing Bank Sumut.

"Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh tim marketing Bank Sumut. Dengan adanya penghargaan ini, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tetapi terus memacu kita untuk terus memberikan terbaik pada nasabah," katanya.

Baca: Kepala Kantor Asuransi Jiwasraya: Ubah Pemikiran Masyarakat Jadi Insurance Minded

Baca: Pakai Kartu Kredit Voyage Premium, Otomatis Dapat Asuransi Rp 10 Miliar

Menurutnya, strategi marketing yang dilakukan oleh Bank Sumut ialah Sentuhan hati.

"Touch to the heart, sentuhan hati menjadi kunci strategi marketing kami pada para nasabah. Hal ini juga kita sesuaikan dengan tagline Bank Sumut adalah Banknya orang Sumatera Utara yakni membawa kearifan lokal Sumatera Utara," jelasnya.

Ke depannya, tambah Edie, pihaknya akan terus berinovasi dalam hal strategi marketing.

"Supaya marketing yang kami lakukan jadi sesuatu yang wow. Artinya, nasabah juga akan menjadi marketing kita, istilahnya advokat. Dari nasabah ke nasabah," tambahnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan perkembangan teknologi, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Fintech (Financial Technology).

"Setiap tahunnya kita akan terus berinovasi. Seperti penambahan produk konvensional, syariah, dan berbagai inovasi lainnya," pungkasnya.