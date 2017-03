Pertamina Salurkan 6.600 Brigth Gas Per Bulan

Area Manager Communication and Relations Sumbagut, Fitri Erika saat ditemui beberapa waktu lalu.

Laporan Wartawan Tribun Medan, Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Di tahun 2016, PT Pertamina Marketing Region (MOR) I menorehkan berbagai pencapaian. Satu di antaranya adalah pencapaian untuk produk elpiji terbarunya yaitu Bright Gas 5,5 kilogram.



Area Manager Communication and Relations Sumbagut, Fitri Erika, mengatakan, volume penjualan elpiji nonsubsidi yaitu Bright Gas 5,5 kilogram sudah mencapai 6.600 tabung per bulan.



"Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yaitu di bulan Mei 2016 ketika awal dilaunching hanya sebesar 2.100 tabung per bulan," ujarnya, Kamis (3/2/2017).



Ia menuturkan, Antusias masyarakat terhadap produk Bright Gas tersebut cukup bagus. Apalagi dengan adanya program sosialisasi sinergi dengan kabupaten dan kota di Sumut juga berjalan baik.

Baca: OCBC NISP Luncurkan Kartu Kredit Berbahan Metal untuk Nasabah Premium

Baca: OCBC NISP Pasang Target 30 Persen Nasabah Premium Gunakan Voyage Credit Card

Baca: Pakai Kartu Kredit Voyage Premium, Otomatis Dapat Asuransi Rp 10 Miliar



"Sudah 22 kabupaten dan kota yang telah bersinergi dengan Pertamina dalam upaya mengajak masyarakat, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sebelumnya disebut PNS, menggunakan LPG Nonsubsidi," tuturnya.



Ia menerangkan, di tanggal 17 Februari kemarin, Pertamina juga sudah melakukan sinergi dengan Pemerintah kabupaten Toba Samosir yang merupakan kabupaten atau kota ke 23 di Sumut yang bersinergi.



"Pertamina juga berhasil menorehkan pencapaian di sisi lingkungan, yakni diperoleh status Proper Hijau atau Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2016," terangnya.



Ia mengungkapkan, sebagaimana diketahui, Proper Hijau diberikan untuk usaha dan kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance), seperti melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.