Selain Dirut Bank Sumut, Ini Nama-nama Peraih Penghargaan Marketeer of The Year

Dirut Bank Sumut, Edie Rizliyanto (kanan) Raih Best Of The Best Marketeer of The Year Medan 2017

Laporan Wartawan Tribun Medan, Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Direktur Utama PT Bank Sumut Edie Rizliyanto diberikan penghargaan Best of The Best Marketeer of The Year 2017 kategori Commercial Banking oleh MarkPlus Inc, Kamis (2/3/2017).

Alasannya, ia dinilai telah membawa dampak positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dan masyarakat luas.

Penghargaan bergengsi tahunan ini diberikan kepada pelaku atau pemimpin bisnis di Indonesia yang telah menunjukkan kinerja cemerlang dan berhasil dalam usaha memasarkan perusahaannya.

Deputi CEO MarkPlus Jacky Mussry mengungkapkan, pihaknya sendiri melakukan penilaian marketeer terbaik setiap tahunnya dari berbagai kategori. Seperti bank, multifinance, properti, insurance, transportasi, rumah sakit, hingga pemerintahan.

Baca: Dirut Bank Sumut Raih Best Of The Best Marketeer of The Year Medan 2017

Baca: Raih Penghargaan Best of The Best Marketeer of The Year 2017, Ini Kata Dirut Bank Sumut

Edie Rizliyanto meraih penghargaan di kategori Commercial Banking.

"Beliau kami nilai mampu memimpin dan membawa Bank Sumut meraih kinerja yang sangat baik tahun lalu," kata Jacky di sela-sela acara The 5th Pegadaian Indonesia Marketeers Festival 2017 (IMF) di Medan, Kamis (2/3).

Menurut Jacky, Edie Rizliyanto merupakan sosok pemimpin di balik kesuksesan Bank Sumut meraih kinerja yang sangat memuaskan tahun lalu. Padahal, tahun lalu kinerja perbankan secara umum masih tertekan perbaikan ekonomi global yang belum optimal.