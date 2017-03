Demi Kelulusan 100 Persen, Ini yang Dilakukan SMK Negeri 10

Laporan Wartawan Tribun Medan / Mustaqim

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 10 Medan, Jalan Cik Ditiro menjalani tes try out (uji coba) menjelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Mardiono Bangun, Jumat (3/3/2017).

Mardiono mengatakan sekolah memberikan try out sebanyak tiga kali. Try Out diberikan agar para siswa tidak canggung saat UNBK yang akan berlangsung pada 3-6 April mendatang.

"Try Out sudah dua kali kita gelar, yang pertama Desember tahun lalu tapi tanggalnya saya lupa. Lalu yang kedua akhir Februari dan yang ketiga rencananya akhir Maret ini kita gelar lagi," ujar Mardiono ketika dijumpai di ruang kerjanya.

Selain mengadakan try out, SMK Negeri 10 Medan juga akan menggelar doa bersama untuk memotivasi para siswa kelas XII dalam menghadapi UNBK.

Doa bersama itu akan dilaksanakan mendekati hari H dan nantinya juga ada pengarahan dari kepala sekolah.

Ia berharap 310 siswa kelas XII SMK Negeri 10 Medan dapat lulus dalam UNBK 2017 ini. Ditambah, para siswa juga telah dikenalkan dengan sistem ujian berbasis komputer.

"Ya harapannya seluruh siswa jurusan tata boga, tata busana, kecantikan dan multimedia di SMK ini dapat lulus 100 persen di UNBK," ucapnya.

Sementara itu, salah seorang siswi beprestasi di SMK Negeri 10 Medan, Devi Pratiwi mengaku tidak mempunyai persiapan khusus dalam menghadapi UNBK 2017. Dan ia optimistis dapat lulus UNBK SMK tahun ini.

"Nggak ada persiapan khusus, belajar pun biasa aja. Nggak ikut bimbingan juga. Cuman ikut try out dari sekolah," ungkap siswa berjilbab yang mengenakan pakaian pramuka.

