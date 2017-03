Atlet Atletik PPLP Sumut Akan Gelar Try Out ke Luar Kota

Laporan Wartawan Tribun Medan, Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Hampir seluruh tim cabor di PPLP Sumut masuk tahap persiapan khusus. Persiapan khusus untuk menuju kejuaraan nasional. Tim atletik Sumut yang juga masuk dalam latihan khusus kini membuat program luar kota.

Pelatih kepala atletik PPLP Sumut, Lilik Herianto menilai ada tidaknya peningkatan seorang atlet, pihaknya sedang merencanakan program try out ke sejumlah daerah yang memiliki keunggulan di cabang atletik. Seperti Kabupaten Karo maupun Tanjung Balai.

“Usai rapat dengan Dispora kemarin, memang belum ada gambaran kita bakal try out. Tapi, saya rasa try out sangat penting untuk melihat perkembangan dari hasil latihan yang dijalani selama ini. Ini juga menambah motivasi atlet daerah lain agar bisa menjadi binaan PPLP,” jelas Lilik di PPLP Sumut, Sabtu (4/3/2017).

Lilik mengungkapkan persiapan khusus telah berjalan sejak awal Januari. Persiapan khusus meliputi penambahan porsi latihan dengan target untuk mengukur kekuatan tiap – tiap pelari.

Penambahan tersebut dinilai penting terutama untuk mempertahankan bahkan meningkatkan catatan terbaik yang telah diukir selama latihan.

“Materi latihan yang kami terapkan seperti untuk jarak menengah mereka harus lari 400 meter sebanyak 20 kali. Begitu juga dengan jarak jauh. Kemudian untuk jalan cepat kita beri porsi latihan 30 kali keliling lapangan,"katanya.