AS Tangguhkan Proses Cepat Permohonan Visa Pekerja IT

TRIBUN-MEDAN.com, WASHINGTON DC - Warga asing yang ingin bekerja sementara di perusahaan-perusahaan teknologi tinggiAmerika Serikat akan menjalani proses penyetujuan visa lebih lama.

Hal itu terjadi setelah pemerintahan Presiden Donald Trumpmengumumkan untuk sementara akan menangguhkan percepatan aplikasi visa H-1B, seperti dilaporkan Reuters.

Menurut catatan Kompas,com, visa H-1B memberi izin kerja bagi warga asing di AS selama 3 sampai 6 tahun. Pihak perusahaan harus mengajukan permintaan H-1B visa untuk pekerja Information Technology (IT) dari luar AS.

Badan Kewarganegaraan dan Imigrasi Ameriksa Serikat (USCIS) pada Sabtu (4/3/2017) mengatakan, terhitung mulai 3 April 2017, pihaknya akan mengulur waktu "proses premium" penyetujuan visa hingga enam bulan.

Berdasarkan prosedur yang dipercepat, pemohon yang dianggap layak biasanya sudah mendapatkan persetujuan visa dalam waktu 15 hari.

Dengan visa nonimigran H-1B, perusahaan-perusahaan AS bisa mempekerjakan karyawan tingkat sarjana di sejumlah bidang khusus, termasuk teknologi informasi, pengobatan, teknik, dan matematika.

USCIS mengatakan, selama masa penangguhan tersebut para pemohon visa tetap bisa meminta pertimbangan agar proses aplikasinya dipercepat.

Namun, mereka harus memenuhi kriteria tertentu, seperti alasan kemanusiaan, keadaan darurat atau kemungkinan bahwa sebuah perusahaan atau seseorang akan mengalami kerugian keuangan.