Glenn Fredly: Yang Jomblo Mana Suaranya?

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Penyanyi Glenn Fredly menjadi penampil pembuka di BNI Stage Hall B3 Java Jazz Festival 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (5/3/2017).

Ia memulai penampilan pada pukul 16.00 WIB dengan lagu "How Can I".

"How can I love you my lady, everyday and everynight, How can I love you day by day, through the day and through the night," Glenn menyapa penonton dengan lagu romantis itu.

Seperti biasa, Glenn menyapa penonton dengan gaya romantisnya. Kali ini, para jomblo yang menjadi topik perbincangan Glenn ketika berinteraksi dengan penontonnya.

"Mana suara orang yang jomblo sore hari ini? Kesedihan tak akan membunuh seseorang," ucap Glenn menyapa penonton memenuhi arena.

Usai menyapa, Glenn kemudian membawakan sejumlah lagu hits-nya. Salah satunya adalah "Kau". Lagu rancak itu membuat suasana pun semakin meriah.

Usai "Kau", Glenn kembali mengeluarkan sisi romantisnya dengan membicarakan masa lalu.

"Kadang-kadang banyak orang-orang yang menganggap masa lalu harus dilupakan. Tapi menurut saya, masa lalu enggak pernah salah, karena cinta tidak pernah salah," kata dia sebelum melantunkan "Sekali Ini Saja".

Pada hari ketiga Java Jazz Festival 2017 menampilkan sederet musisi Tanah Air dan internasional.

Dari mancanegara tampil Chick Corea, Incognito, dan Sergio Mendes. Sedangkan musisi dalam negeri yang tampil antara lain Barasuara, Tohpati, Eva Celia, dan Iwan Fals. (*)