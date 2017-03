Sandiaga Sampaikan Program Kerja saat Silaturahim dengan PKB Jakpus

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno memaparkan program kerja saat silaturahim dengan pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta Pusat di Jalan Petamburan, Tanah Abang, Minggu (5/3/2017) siang.

Pemaparan program disampaikan ketika Sandi mencoba mengklarifikasi isu Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang akan dihilangkan jika ia dan pasangannya, Anies Baswedan, terpilih menjadi kepala daerah DKI Jakarta.

"Jangan mau dibohongi sama fitnah. Anies-Sandi akan lanjutkan KJP, malah ditambah fasilitas dan manfaatnya. Bisa diambil tunai, bisa buat sekolah di pesantren dan madrasah, bisa buat yang putus sekolah, bisa dipakai sampai kuliah," kata Sandi di hadapan warga dan pengurus PKB.

Setelah meluruskan isu soal KJP, Sandi kembali menyinggung beberapa program kerja yang dibuatnya bersama Anies.

Program yang dimaksud adalah Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan layanan kelas satu untuk pemuka agama dan guru ngaji, peningkatan kesejahteraan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK-OCE ), hingga harga bahan pokok yang terjangkau.

"Ingat, kalau nomor tiga Anies-Sandi naik (terpilih), harga sembako turun. Semua terjangkau. Kami juga punya program bagus-bagus, ada RW siaga, adopsi programnya Mas Agus. Satu RW diberi kemudahan, itu akan diadopsi. Kami juga punya program DP rumah nol rupiah. Buat yang belum punya rumah, nanti kami bikinin rumah," kata Sandi.

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menjadwalkan masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 7 Maret sampai 15 April 2017. Di luar masa itu, calon kepala daerah dilarang berkampanye. Adapun pemungutan suara akan berlangsung pada 19 April.

Di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta itu, Anies-Sandiaga akan berhadapan dengan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama danDjarot Saiful Hidayat. (*)