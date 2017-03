Tak Hanya Menikmati Musik di Java Jazz Festival 2917

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Seluruh penikmat jazz berkumpul untuk menikmati acara tahunan Java Jazz Festival 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3-5 Maret 2017.

Tak hanya menikmati penampilan musisi lokal dan internasional, pengunjung juga bisa melakukan berbagai keseruan lain selama tiga hari ini.

Para pengunjung bisa mengunjungi gerai merchandise yang tahun ini menggunakan konsep melingkar. Booth ini dibagi menjadi dua bagian.

Bagian pertama menyediakan official merchandise yang menjualmerchandise resmi Java Jazz, seperti t-shirt, hoodie, pin, gantungan kunci, multifunction pocket, tas, hingga topi.

Bagian lainnya menyediakan merchandise para penampil Java Jazz, seperti T-shirt dan album musik.

Gerai merchandise ini tidak hanya menarik penonton festival musik tahunan tersebut. Beberapa personel band Inggris, Incognito, juga mendatangi gerai tersebut.

Kesempatan tersebut digunakan para pengunjung untuk berfoto bersama band yang sudah beberapa kali tampil di Java Jazz tersebut.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggara Java Jazz juga menggelar acara meet and greet di Demajors Stage. Di situlah para pengunjung bisa bertemu langsung dengan para artis musik yang tampil di Java Jazz.

Tahun ini, pengunjung bisa bertemu dengan Danilla, Teddy Adhitya, Yura, Gugun Blues Shelter, Grace Sahertian, I Know You Well Miss Clara, dan masih banyak lagi.