Turut Berduka, Penyanyi Pop Ini Meninggal, Status Terakhirnya Bikin Nangis

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka datang dari dunia musik Internasional.

Penyanyi sekaligus penulis lagu pop Tommy Page meninggal pada usia 46 tahun, Jumat (3/3/2017).

Dilansir dari Billboard, Tommy Page diduga tewas bunuh diri.

Namun, masih belum diketahui penyebab pastinya.

Tommy Page sempat mengalami masa jaya pada tahun 1990-an.

Ia paling dikenal membawakan single "I'll Be Your Everything" yang masuk Billboar Hot 100 pada April 1990.

"Semasa hidupku aku bermimpi mendapatkan peringkat musik pertama, aku ingin juara di tangga lagu Billboard," ujarnya pada Billboard 2011 silam.