Lihat Patung Lilin Jokowi Mirip 99 Persen

PRESIDEN Jokowi sudah meresmikan patung lilin dirinya di Museum Madame Tussauds, Hong Kong.

Kehadiran patung Jokowi ini, menambah satu lagi sosok orang Indonesia di Museum Madame Tussauds tersebut setelah Presiden Soekarno dan penyanyi Anggun.

"Presiden Joko Widodo sangat bersahabat dan sabar. Ia menghabiskan banyak waktu berdiskusi dengan tim kami untuk memastikan sosoknya dibuat semirip mungkin. Kami percaya diri kalau 'kedatangannya' akan semakin menyemarakkan pengalaman pengunjung Madame Tussauds Hong Kong," ujar General Manager Madame Tussauds Hong Kong, Jenny You lewat akun resmi Facebook Madame Tussauds .

Jokowi berfoto di samping Patung Lilin Presiden Soekarno (Biro Pers Kepresidenan)

Melalui keterangan biro pers kepresidenan, Jokowi terkesima melihat kemiripan patung tersebut dengannya. "99 persen mirip,“ ujar Jokowi, Senin (1/5/2017).

Patung lilin Jokowi menampilkan kemeja putih dengan celana panjang hitam.

Pakaian trend out of the day (OOTD) Jokowi saat bekerja dengan adegan menggulung lengan kemeja.

Sebelumnya, tim dari Museum Madame Tussauds datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Mereka mengukur tubuh Jokowi dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tim memilih Jokowi sebagai figur yang akan dibuat patung lilin berdasarkan permintaan pengunjung museum.

Dengan diresmikannya patung lilin Jokowi di Madame Tussauds Hong Kong itu, diharapkan Indonesia semakin mendunia.

Dalam kunjungannya, Jokowi menyempatkan diri berfoto dengan patung lilin presiden pertama RI Sukarno.

Di museum itu, patung lilin Presiden Indonesa ke-1 sedang memakai baju putih dan memakai kopiah.