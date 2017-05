Wow! Suzuki Raih Penghargaan Otomotif Award

Jakarta, 28 April 2017 - Menjalani semester pertama tahun 2017, Suzuki meraih 4 buah penghargaan bergengsi Otomotif Award 2017 yang diadakan Tabloid Otomotif (27/04/2017) untuk kategori roda dua. 3 model motor Suzuki yang tengah menjadi idola di publik menjadi yang terbaik di kelasnya. Penghargaan yang berlangsung di hari pembukaan event Indonesia lnternational Motor Show (IIMS) 2017 tersebut turut menjadi tolok ukur keberhasilan suatu produk di industri otomotif Indonesia.

Suzuki (ist)

Suzuki (ist)

Dua model motor terbaru Suzuki yang saat ini terus menjadi idaman publik generasi muda dan modern, Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150, langsung berhasil menarik perhatian banyak pihak sejak peluncurannya hingga akhirnya memperoleh apresiasi spesial dari Otomotif Award. Penghargaan spesial Best New Model diraih oleh Suzuki GSX-R150, sebagai produk yang menghadir-kan beragam hal baru yang menarik bagi konsumen Indonesia seperti design yang mengambil DNA dari GSX-RR MotoGP serta dikembangkan lewat proses wind tunnel yang mengahsilkan tampilan agresif dan sporty. Mesin Double Over Head Camshaft (DOHC) 150cc berperforma tinggi dan diserta fitur-fitur pionir di kelasnya seperti Keyless Ignition System. Suzuki GSX-R1 50 dipercaya oleh Tabloid Otomotif akan menjadi primadona baru dan masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Mendampingi penghargaan yang diraih Suzuki GSX-R150, model Suzuki GSX-S150 juga memperoleh penghargaan yang tidak kalah pentingnya yaitu Best Sport Naked 150cc. Sebagai model baru yang tampil berbeda dan bernilai tinggi, Suzuki GSX-5150 meraih penilaian tinggi dari aspek performa, teknologi, utilitas hingga harga jual yang memberikan keuntungan bagi konsumen Indonesia. Setelah digunakan untuk memecahkan rekor freestyle dan melakukan touring 1.500 km, Suzuki GSX-S150 meningkatkan prestasi dan memantapkan posisinya sebagai motor sport naked 150cc terbaik saat ini yang tidak boleh dilewatkan oleh publik.

2 dari 4 penghargaan Otomotif Award di kategori sepeda motor tipe cub (bebek) berhasil diborong oleh Suzuki All New Satria F150 yang legendaris di kalangan anak muda. Penghargaan pertama yang diraih adalah Best Hyper Cub, yang berarti motor cub (bebek) berperforma tinggi terbaik. Penghargaan kedua yang lebih mengagumkan adalah peraihan Best Of The Best Cub, dimana All New Satria F150 menjadi motor terbaik dari seluruh kategori cub (bebek) mengalahkan para pemenang lain.

Yohan Yahya - Sales & Department 2W Department Head, PT. Suzuki Indomobil Sales

"Tahun ini sangat luar biasa bagi Suzuki di Indonesia, setelah melalui beragam aktivitas yang membuat kehebohan seperti pemecahan top speed GSX-R150 di Sentul, pemecahan rekor freestyle dan touring 1.500 km dari Jakarta menuju Surabaya. Kali ini Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 didaulat sebagai yang terbaik dengan meraih penghargaan dari Tabloid Otomotif. Selain itu, All New Satria F150 yang disukai anak muda juga berhasil mendominasi 2 penghargaan di kelas cub (bebek). Terima kasih untuk Tabloid Otomotif atas apresiasi yang diberikan kepada Suzuki"