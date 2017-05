APEX BPR dan BPRS Diresmikan, Kata OJK Ini Tujuannya

Laporan Wartawan Tribun Medan, Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Kick Off APEX BPR dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di wilayah Sumatera Utara.

Kepala Kantor Regional 5, Sumatera Bagian Utara OJK Lukdir Gultom, mengatakan, kerjasama APEX BPR memiliki latar belakang untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan peningkatan kontribusi pembiayaan perbankan kepada UMKM.

“APEX BPR/BPRS memiliki tujuan untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan atau sinergi antara bank umum dan BPR dalam rangka memperluas pelayanan kepada UMKM dan mendukung pengembangan ekonomi daerah atau regional,” ujarnya, Minggu (7/5/2017).

Ia menerangkan, APEX BPR/BPRS juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi BPR atau anggota APEX BPR dengan keberadaan lembaga yang berperan sebagai lender of the first resort yang dapat membantu BPR terutama dalam mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh mismatch.

“Adanya APEX BPR/BPRS juga untuk meningkatkan peran dan kontribusi bank umum dalam pembiayaan UMKM melalui kerjasama linkage program,” terangnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya APEX BPR/BPRS dapat mengoptimalkan dana likuid BPR sebagai sumber dana kelolaan bersama.

“Di Indonesia, jumlah APEX BPR yang telah terbentuk selama tahun 2011 hingga 2015 sebanyak tujuh APEX BPR, dengan bank umum yang menjalankan fungsi APEX yaitu Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Nagari, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank Riau Kepri, Bank Andara,” jelasnya.

Ia mengatakan, saat ini, Bank Sumut telah memperbesar perannya sebagai agen pembangunan daerah dengan menjadi lembaga APEX BPR/BPRS di Sumut.

Sehingga bank umum dan BPR/BPRS dapat berjalan sinergi dan harmonis.(*)