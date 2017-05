Kosmetik Branded Didiskon 70 Persen, Ini Syaratnya

TRIBUN-MEDAN.com - Untuk pertama kalinya, Parkson Department Store menghadirkan promo Mad About Beauty yang akan berlangsung pada 28 April hingga 21 Mei 2017.

"Kecantikan merupakan salah satu concern bagi wanita modern dan aktif pada era ini. Parkson Department Store melalui event Parkson Celebrate Beauty ingin memberikan pengetahuan seputar kecantikan dan perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki," ujar Pelly Sianova, Senior Manager Advertising and Promotion Parkson Departement Store.

Berbagai rangkaian acara menarik digelar selama event, seperti talkshow, free treatment, doorprize jutaan rupiah, dan diskon hingga 70 persen untuk pembelian produk kosmetik dan parfum dari brand-brand ternama internasional.

Promo kali ini menghadirkan berbagai keuntungan bagi pecinta make up seperti potongan harga hingga 70 persen dan promo buy 1 get 1 dari brand-brand kosmetik ternama, seperti Lancome, Elizabeth Arden, Anna Sui, Missha, Make Over, NYX, Arcancil, The Face Shop, Tony Moly, Dermaviduals, Infallible, Loreal, Max Factor, Maybelline, Revlon, Ultima II, dan lainnya.

Tak ketinggalan, katanya, pengunjung bisa menikmati special price dari koleksi wewangian dari brand internasional, seperti Kenzo, Hugo Boss, Mon Guerlain, Calvin Klein, Bvlgari, Aigner, Salvatore Ferragamo, dan masih banyak lagi.

Pelaksanaan Parkson Celebrate Beauty ini, turut dimeriahkan Eliza Chandra, seorang Beauty Blogger asal Medan dan acara menarik lainnya, seperti Free Nail Art, Free Photobooth, Demo Make Up by PAC, Beauty Hampers, Top Spender yang disertai berbagai games yaitu Beauty Blogger Make-up Competition yang disupport oleh Max Factor, Shopping Rally dan Blindfolded Makeup Challenge dengan hadiah total senilai jutaan rupiah.

"Berkesempatan juga untuk memperoleh undangan Parkson Celebrate Beauty secara gratis, hanya dengan minimal pembelian Rp 300 ribu dan dapatkan free exclusive jelly pouch dengan melakukan pembelanjaan produk kosmetik dan Fragrance senilai Rp 750 ribu," ungkapnya.

Pelly Sianova menutrkan, Parkson memberikan banyak penawaran eksklusif bagi pemegang Parkson Centro Card. Pengunjung berkesempatan mendapatkan free shopping voucher senilai Rp 50 ribu, dengan melakukan l pembelanjaan produk-produk kosmetik dan Fragrance senilai Rp.600 ribu.

Kabar gembira lainnya, lanjutnya, dihadirkan bagi customer setia Parkson Department Store, bagi nasabah Kartu Kredit BNI diberikan privilege kepada customer yang melakukan pembelanjaan senilai Rp 1 juta, akan mendapatkan free shopping voucher senilai Rp 100 ribu yang akan berlaku setiap hari selama periode weekend.

"Jadi tidak ada alasan untuk melewatkan rangkaian acara yang hanya berlangsung satu hari ini. Segera datang dan nikmati berbagai pilihan promo menarik hanya di Parkson Department Store," pungkasnya.