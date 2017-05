Parodi Deddy Corbuzier Ungkap Kisah Cinta Terlarang Mirip Kehidupan Raffi Ahmad

TRIBUN-MEDAN.com - Lagi-lagi kisah asmara terlarang antara Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting sdah menjadi bulan-bulanan banyak orang.

Tak hanya menjadi konsumsi publik, asmara mereka juga menjadi bulan-bulanan Deddy Cobuzier.

Baca: Penyebab Sheila Marcia Pulang Subuh sehingga Terlibat Kecelakaan

Baca: Ini Kata Wiranto soal Panglima TNI dan Polri yang Beda Pandangan tentang Makar

Baca: Ahok dan Anies Enggan Komentari Sandi yang Terobos Busway

Jika sebelumnya bersama Chika Jesica, Deddy menyindir harga otak ATT sebesar 1 Milyar lantaran tak pernah di pake, kini giliran Deddy menyindir Raffi Ahmad dalam komedi 'My Boss and Me'.

Dalam candaannya, Chika Jesika berperan sebagai sekretaris. Dalam lawakannya ia seakan sedang belajar filosofi.

Deddy: Kamu lagi ngakapin sih?

Chika: Ogh saya lagi belajar ilmu filosofi pak

Deddy: Alah…contoh-contoh