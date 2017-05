Gading Marten Ultah, Gisel Lakukan Hal Manis Ini Padanya

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor sekaligus presenter Gading Marten kini genap berusia 35 tahun.

Di hari bahagianya itu tentu sang istri, Gisela Anastasia tak akan melewatkannya dengan momen yang biasa.

Dalam kesempatan itu, Gisel mengungkapkan harapan serta pujiannya kepada laki-laki yang memenangkan hatinya itu.

Baca: Belum Sepenuhnya Pulih, Begini yang Dilakukan Sheila Marcia

Baca: Viral, Jawaban Menohok Seorang Gadis Kritisi Caption Ustaz Felix Siauw Banjir Pujian

Ungkapan itu dibagikan Gisel langsung melalui Instagramnya, @gisel_la.

Gisel mengunggap sebuah foto keluarga kecilnya yang menampilkan dirinya, Gading serta putri semata wayang mereka, Gempi yang kompak memandang kamera.

"The only thing better than having you as my husband is our Gempi having you as her daddy..Happy birthday to my wonderful husband @gadiiing (emoji)," tulis Gisel dalam captionnya.

"Laki laki paling sabar, kedewasaan dalam bertindak yg sungguh aku kagumi (kecuali kl udh soal hobi hobi'an [emoji]), kehangatan yg selalu kamu tebarkan buat aku dan Gempi (emoji) I wish u all the very best.." tambahnya.

"Sehat selalu, makin diberkati dan menjadi berkat buat orang banyak juga. Selalu penuh cinta kasih.. Dan selalu berbahagia.. I love u (emoji)," tutup Gisel.

(tribunwow.com)