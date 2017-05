Lawan Main Marshanda di Sinetron Terbarunya ini Bikin Publik Syok

Pemain film Marshanda saat ditemui pada acara nonton bareng film The Fast and The Furious 8 di XXI Senayan City, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017). Tribunnews/Jeprim

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Marshanda bakal comeback ke dunia sinetron.

Hal itu ia ungkapkan pada bulan April lalu bahwa ia tengah mempersiapkan diri untuk kembali ke layar kaca.

Dikutip dari Kompas.com, perempuan yang akrab disapa Caca itu mengungkap bahwa sinetron yang akan ia bintangi bergenre komedi.

"Aku sekarang lagi ada persiapan untuk sinetron, cuma belum bisa dikasih tahu judulnya apa, tapi yang pasti sinetron komedi," ucap Marshanda Kamis (6/4/2017) lalu.

"Ceritanya komedi, lebih ringan. Aku belum bisa kasih tahu, insya Allah dalam waktu tiga bulan kita tayang," imbuhnya.

Kali terakhir ia bermain sinetron adalah pada tahun 2013 atau sekitar empat tahun lalu.

"Akting itu it's the love of my life, dari aku umur 12 tahun aku udah shooting. Stripping itu dari aku SD sampai kuliah. Bener-bener enggak bisa berhenti," kata pelantun lagu "Sienna" tersebut.

Karena itu ia ingin kembali berakting karena meyakini di situlah dunianya.

Tak lama setelah merahasiakan project sinetron terbarunya, akhirnya rahasia itu diungkap.