Orang JK, yang Dipecat Jokowi, Malah Pimpin Tim Sinkronisasi Anies Sandi

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Menteri ESDM Sudirman Said dipilih menjadi ketua tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang telah dibentuk sejak Selasa (9/5/2017) malam.

Terpilihnya Sudirman disebut Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno karena rekam jejaknya di bidang transparansi dan reformasi birokrasi yang sudah teruji.

"Pak Sudirman punya komitmen yang sangat jelas di bidang trasnsparansi dan di reformasi birokrasi dia berpengalaman sebagai birokrat dan menteri," kata Sandiaga di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Menurut Sandi, Sudirman Said adalah sosok dengan kompetensi three in one karena pernah menjadi akademisi, Direktur Utama BUMN Pindad, dan memiliki pengalaman bagus jadi Menteri ESDM.

"Dia juga punya latar belakangnya akuntansi, jadi ini paket sangat lengkap dan kapabel serta profesional karena sangat memiliki passion dan semangat untuk memastikan semua dalam 5-6 bulan sebelum kami dilantik nanti," ucap Sandiaga.

sudirman jk makan soto (Hussain Abdullah/Jubir Wapres JK)

Saat menjabat Menteri ESDM, Sudirman menjadi kubu JK dalam konflik opini dengan Menko Maritim dan Kelautan saat itu Rizal Ramli. Keduanya bentrok soal masa depan Freeport dan Blok Masela.

Setelah dipecat Jokowi, Sudirman Said dan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Fery Mursyidan Baldan terlihat berada di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/1/2017).

Dikutip dari detik.com, keduanya terlihat ikut melaksanakan salat Jumat bersama dengan Wapres JK di Masjid Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017). Usai melaksanakan salat Jumat, keduanya langsung menemui JK dan berbincang-bincang di depan masjid.

Dari foto yang dikirimkan oleh jubir wapres, Husain Abdullah, tampak Sudirman Said duduk di sebelah kanan JK. Sudirman yang berbatik cokelat mendengarkan dengan saksama ketika JK berbicara.

Tim sinkronisasi merupakan satu dari tiga tim yang akan membantu Anies-Sandi sebelum resmi menjabat di DKI Jakarta, Oktober 2017 mendatang.