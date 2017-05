Shanty Paredes: Banding Pak Ahok, Kami Mendukungmu

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Shanty Paredes mengekspresikan kemarahannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Belum pernah semarah ini menyaksikan salah satu anak bangsa Indonesia terbaik divonis penjara, dan putusan hakim yang jauh melebihi tuntutan Jaksa," tulis Shanty pada akun Instagram-nya @shantyparedes, Selasa (9/5/2017).

Sebagai informasi, vonis yang dijatuhkah majelis hakim PN Jakut itu lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Ahok dipidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Shanty menduga bahwa apa yang menimpa Ahok atas kasus penodaan agama itu berbau politis.

"I know politics is dirty. It has many faces. It's never black and white.. Anything to take down the opponent. Sadly, someone has to be sacrificed," tulis dia.

